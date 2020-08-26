Eskişehir'deki su krizi istifa getirdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, birkaç gündür devam eden su problemine ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Yılmaz Büyükerşen'in tatil dönüşü istifasını istediği Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Suat Balcı'nın görevden ayrıldığını açıkladı.

Eskişehir'de birkaç gündür kent genelinde çok sayıda mahallede Kalabak Suyu'nun dağıtımında sıkıntı yaşanıyor. Son 2 gündür mahallelere su dağıtan araçların gelmemesi üzerine vatandaşlar, su alabilmek için Seyitgazi yolunda bulunan Kalabak Suyu'nun perakende satış merkezine akın etti. Araçlarına yükledikledikleri boş damacanalar ile su dağıtım araçlarının başında uzun süre sıra bekleyen vatandaşlar, yetkililerin bu soruna çözüm bulmalarını istedi. Su sıkıntısının, tarihi geçmiş damacanaların, yeni tarihli damacanalar ile değiştirilmesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, ESKİ Genel Müdürü'nün istifasının istendiği belirtilerek şöyle denildi:

"Eskişehir'de bir süredir yaşanan Kalabak Su dağıtım sorunu ve damacana krizi konusunda izinden dönerek gerekli incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı'nın istifasını istedi. Konuyla ilgili sorumluluğu kabul eden Suat Balcı, ESKİ Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti."