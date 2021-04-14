Eskişehir’de vakalar, bir haftada 2 katına çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık risk haritasında, 100 bin nüfusta 524,85 oranına yükselen Eskişehir’de, son 1 haftada toplam vaka sayısı, 3 bin seviyesinden 6 bine çıkarak, 2’ye katlandı. Kentte günlük vaka sayısı, 850’nin üzerine çıkarken, Koronavirüs nedeniyle 24’ü son 1 haftada olmak üzere, 822 kişi de hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 3-9 Nisan haftasına ilişkin Koronavirüs risk haritasını açıkladı. Eskişehir, 100 bin kişide 358,90’dan 1 haftada 524,85’e yükselerek ‘çok yüksek riskli’ iller arasında yer aldı. Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte günlük pozitif vaka sayısı, 4 Nisan’da 550 iken, 12 Nisan’da 850’nin üzerine çıktı. Vaka artışı, hastanelerdeki yoğunluğu da artırdı. PCR testi pozitif olmasına rağmen semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı ise 3 binden 6 bin 536’ya çıktı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen kentteki vaka artışlarının ardından sosyal medyadan uyarılarda bulundu. Son 2 ayda vaka sayılarının 20 kat arttığına dikkat çeken Büyükerşen, “2 aya yakın bir sürede şehrimizde vaka sayıları 20 kat arttı. Yeni alınan tedbirlere hep birlikte uyarak salgını kontrol altına alabiliriz. Eskişehirlilerden ricamdır, maske ve mesafe kuralları başta olmak üzere tüm kurallara uyalım ve lütfen zorunda kalmadıkça evden çıkmayalım” dedi. (DHA)