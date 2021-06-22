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Eskişehir’de, sosyal medya üzerinden 'terör propagandası yapma' gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı

22 Haziran 2021 20:12

Eskişehir'de jandarma ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınarak ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

2 internet sitesi de kapatıldı

Ayrıca, merkezi Almanya’da bulunan iki internet sitesi Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile kapatıldı. Kapatma kararı verilen internet sitelerinin yöneticiliğini yapan ve yurt dışında yaşadığı belirlenen 2 şüphelinin kimlik tespiti yapılarak haklarında adli soruşturma açıldı. (DHA)

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