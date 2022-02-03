Eskişehir'de metal işçileri, işten çıkarmalara karşı üretimi durdurdu

Birleşik Metal-İş Sendikası, Eskişehir'deki bulunan bir metal fabrikasındaki işçilerin iş bıraktığını duyurdu.
Eskişehir'deki Kıraç Metal fabrikasında çalışan işçiler, işten çıkarmalara karşı üretimi durdurdu. İşçiler fabrika içerisinde alkışlarla, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganları attı.
Birleşik Metal-İş’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Eskişehir Kıraç Metal’de işten atılmaların yaşanması üzerine metal işçileri üretimden gelen gücünü kullanarak direnişe geçti'' denildi.