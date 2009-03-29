Eskişehir' de İktidara rağmen DSP

Eskişehir'de 3'üncü peş peşe başkan seçilen Yüksel Büyükerşen: `İktidar gücüne rağmen Eskişehirli DSP'yi seçti'



Eskişehir'de DSP adayı Yılmaz Büyükerşen, 3'üncü kez Büyükşehir Belediye başkanlığını kazandığını belirterek, ``Hükümet bütün iktidar gücünü kullanmasına rağmen Eskişehirli DSP'yi seçti'' dedi. DSP'liler, havai fişeklerle kutlama yaptı, Büyükerşen omuzlara alındı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yüzde 50'inin üzerinde oy alarak 3'ünçü kez DSP'den büyükşehir belediye başkanı seçildi. Çifteler Caddesi'ndesi DSP seçim bürosunda seçim sonuçlarını izleyen Büyükerşen, yaptıkları değerlendirmede yüzde 55'e yakın oy aldıklarını söyledi.



Omuzlara alındı



Seçim bürosunun önünde toplanan yüzlerce kişi `En büyük başkan bizim başkan', `Vur vur inlesin AKP dinlesin' ve `Türkiye laiktir laik kalacak' diye slogan atarak Büyükerşen'e sevgi gösterisinde bulundu. Seçim bürosu önünde havai fişek gösterileri yapan DSP'liler oluşturdukları araç konvoyları ile kentte tur attı. Bir grup partili Büyükerşen'i omuzlarına aldı.



Eskişehir tarihinde arka arkaya 3 kez kendisinin belediye başkanı seçilerek bir ilki gerçekleştirdiğini kaydeden Yılmaz Büyükerşen, parti farkı gözetmeksizin Eskişehirliler'in belediye başkanı olacağını söyledi. Büyükerşen, Eskişehir'in çok farklı bir şehir olduğunu anlatırken şöyle devam etti:



‘Eskişehir seçmeni çok farklıdır. Eskişehirliler'e güveniyordum. Güvencimde ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı. Eskişehir seçmeni seçicidir. Çok güzel bir seçim geçti. Eskişehir tarihinde ilk oluyor. Arka arkaya 3 kez seçilen hiç bir belediye başkanı yok. 3 dönemdir Eskişehirliler'e güveniyordum. Eskişehirli hemşerilerim tarih yazdı. Eskişehir tarihinde bir ilki yazdılar. Eskişehir ilklerin şehiridir. Hangi partiden olurlarsa olsunlar bütün partililerin belediye başkanıyım. Parti farkı gözetmeksizin hizmet edeceğim. Seçim öncesinde bu kadar oy alacağım konusunda beklentim vardı. Bu sonucu normal ve doğal karşılıyorum. Hükümet, bütün ikditar gücünü kullanmasına rağmen Eskişehirliler DSP'yi seçti. CHP aday çıkarması yüzde 72 oy olma hesabını yapıyorduk. 3 belediyeyi de alıyoruz. 1999'da yüzde 44, 2004'te 45, bu kez yüzde 50'nin üzerine çıkıyoruz. Çok olgun bir seçim geçti. Eskişehirliler'le gurur duyuyorum.'



(DHA)

