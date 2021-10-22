Barınamadığı için garda yatan öğrenci: Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum; doğru düzgün beslenemiyorum

Yüz yüze eğitimin yeniden başlaması ve konutta yaşanan talep patlamasını arzın karşılayamaması sonucu barınma krizi ortaya çıktı. Şehir dışında üniversiteyi kazanan pek çok genç yurtların yetersizliği ve kira fiyatlarının olağandışı pahalılığıyla parklarda yatmaya başladı. Öğrencilerin söz konusu sorunlara için parklarda nöbet tutması ise hükümet kanadında "yurt sorunu yok" şeklinde karşılık bulmuştu.

Evrensel'den Çağlar Kazak'ın haberine göre Eskişehir Teknik Üniversitesinde İnşaat Teknikerliği Bölümünde okuyan Serkan’ın hikayesi barınma sorununun boyutunu bir kez daha ortaya çıkardı.

Serkan, "Garda kalmaya başladığımdan beri temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Duş alamıyorum, tuvalete para vererek giriyorum. Doğru düzgün beslenemiyorum" dedi.

Eskişehir’e bir ay önce gelen Serkan, yurt başvurusu sonucu yedek listeye alındı. Kente geldiğinde ilk hafta bir arkadaşının evinde kaldı, arkadaşının ev arkadaşları gelince buradan ayrılarak bir hafta otelde konaklamak zorunda kaldı. KYK yurt listesinde yedeklerde olduğunu yineleyen Serkan, son bir haftadır tren garında sabahlıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Yurt sorunu yok" açıklamasını hatırlatan Serkan, “Maalesef böyle bir sorun var. Ben de mağdurlardan bir tanesiyim” diyor.

"Geceleri soğuk oluyor, banklarda yatıyorum"

Garın geceleri soğuk olduğuna dikkat çeken Serkan, gar binası içindeki banklarda sabahlıyor. Banklara yattığında gar güvenliğinin kendisini uyardığını ifade eden Serkan, “Garda kalmaya başladığımdan beri temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Duş alamıyorum, tuvalete para vererek giriyorum. Zaten maddi açıdan sıkıntılar yaşıyorum. Doğru düzgün beslenemiyorum. Yemek yemeye yemeye 55 kiloya düştüm. Bir keresinde param olmadığını söyleyerek lokantadan rica ettim; sağ olsunlar geri çevirmediler” diye anlattı yaşadıklarını.

"Aynı kaderi paylaşan binlerce öğrenci var"

Yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle bir süredir iş aradığını ve önceki gün bir iş bulduğunu söyleyen Serkan, “Ben çalışır, kendime bakarım. Ama mesele bu sorunun farkına varmak. Benimle aynı kaderi paylaşan binlerce öğrenci var” diyor.

Otelde kaldığı süre boyunca günlük 40 TL otele verdiğini, 25-30 TL de yemek masrafı olduğunu söyleyen Serkan, “Yurda çıkmak beni aşırı derecede rahatlatacak. Bu sıralar odaklanma sorunu yaşıyorum. Birisi bir şey söylediğinde ne söylediğini anlayabilmek için ekstra çaba sarf ediyorum” diyor.

"Lafa gelince devlet büyük"

Öğrencilerin yaşadığı sorunlarının çözümüne dair de fikirlerini söyleyen Serkan; “Bence üniversite olan her şehirde öğrenciye bir oda imkanı sağlanmalı. Çok mu zor devletin bunu karşılaması? Lafa gelince devlet büyük… Öğrenciye bir oda verecek imkan yoksa ‘devlet büyük’ deme. Öğrencilere biraz değer verilse kredi ücreti kadar yurt ücreti yapılmazdı. Yurt parasını ödeyince geriye bir şey kalmıyor. Öğrenci kalan parayla ders kitabı mı alsın, fotokopiye mi para versin, karnını mı doyursun?” diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını da eleştiren Serkan, “2002’de öğrenci kredisinin ‘45 liracık’ olduğunu söyledi. O zamandan bu zamana 19 yıl geçti. O zamanki alım gücü ile şimdiki alım gücü bir mi? Şimdi kredi 650 liracık. Bu da hiçbir şeye yetmiyor” dedi.