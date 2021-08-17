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Eskişehir'de 9 gündür aranan üniversite öğrencisinin cansız bedeni ormanda bulundu

17 Ağustos 2021 16:36

Eskişehir’de yaklaşık 9 gündür kendisinden haber alınamayan Salih Güngör’ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Yaklaşık 9 gün önce Eskişehir’deki 71 Evler mahallesinde bulunan evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Güngör’ün cansız bedeni Kanlıpınar mahallesindeki ormanlık alanda arama çalışması yapan jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Üniversite öğrencisi Salih Güngör'ün cesedi bulunduğu ormanlık alandan alınarak, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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