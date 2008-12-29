Eskişehir beyninden vuruldu!

Eskişehir'de görev yapan 11 beyin cerrahından 8'i gözaltına alınınca hastalar mağdur oldu. Tüm hekimleri gözaltında bulunan Yunusemre Devlet Hastanesi'nin hastaları başka sağlık kurumlarına yönlendirilirken, SSK'yı yaklaşık 10 milyon YTL zarara uğrattıkları ileri sürülen zanlılar ise adliye sevkedildi.



Eskişehir'de düzenlenen ''Enfeksiyon 26'' adlı operasyon kapsamında iki devlet hastanesinde bulunan toplam 11 beyin cerrahından 8'inin gözaltına alınmasından sonra ameliyat olacak ve poliklinik hizmeti alacak hastaların mağduriyetinin önlenmesi için tedbir arayışlarına başlandı.



İl Sağlık Müdürü: Sıkıntı büyük



İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Hüseyin Fidan, Yunusemre Devlet Hastanesi'nde görevli 5 beyin cerrahının tamamının, Eskişehir Devlet Hastanesi'nde de 6 beyin cerrahından üçünün operasyon kapsamında 26 Aralık'ta gözaltına alındığını anımsattı.



Kentteki iki devlet hastanesinden toplam 11 beyin cerrahının bulunduğunu ifade eden Fidan, şöyle konuştu: ''Devlet hastanelerinde görevli sekiz beyin cerrahımız gözaltına alındı. Bu durum özellikle Yunusemre Devlet Hastanesi'nde sıkıntı yarattı. Çünkü buradakilerin tamamı gözaltına alındı. Eskişehir Devlet Hastanesi'nde kalan üç beyin cerrahından birini bu hastaneye geçici görevlendirme yaptık. Yunusemre Devlet Hastanesi beyin cerrahi servisinde yaklaşık 60 hasta yatarak tedavi görüyor. Geçici görevli beyin cerrahı, poliklinik hizmetlerini vermeye çalışıyor. Poliklinik hizmetinde sıkıntı yaşanabilir. Burada bir süre vatandaştan anlayış bekliyoruz. Acil durumda olan hastaları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk ettik, etmeye devam ediyoruz. Ameliyatları orada yapılıyor.''



'Kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz'



Fidan, emniyetteki sorguları tamamlanan doktorların adliyeye sevk edildiğini belirterek, şöyle devam etti: ''Beyin cerrahlarının hepsi aktif görev yapıyordu. Yargıya intikal eden bir durum söz konusu. Hastaların mağdur olmaması için her türlü önlemi alacağız. Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüştüm. Bakanlık beyin cerrahları tutuklanırsa kente hemen beyin cerrahı görevlendirmesi yapacak. Kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz.''



ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri de iki devlet hastanesinden sevk edilen acil hastaları kabul etmeye başladıklarını, vatandaşların mağdur olmamaları için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söylediler.



30 kişi adliyede



''Enfeksiyon 26'' adlı operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 8'i beyin cerrahı, 18'i medikal firma sahibi ve çalışanı ile 3'ü kamu görevlisi 30 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, beyin cerrahi alanında faaliyet gösteren bazı medikal firmaların, hastanelerde çalışan bazı beyin cerrahlarıyla organize hareket edip çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları yönünde ihbar alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki yıldır sürdürülen planlı çalışmalarını operasyona dönüştürdü.



Hastanelere fahiş fiyatla tıbbi ürün verdikleri, kullanılmayan ürünleri kullanılmış gibi fatura ettikleri, ihalelere fesat karıştırdıkları, nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ve medikal firmalarınca bazı beyin cerrahlarına rüşvet verildiği iddiaları kapsamında şüpheli 30 kişi takibe alındı. Çalışmalar kapsamında, 26 Aralıkta Eskişehir, Kütahya, Ankara ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi'nde görevli beyin cerrahları M.B, S.A, F.A, A.Ç, A.T, Devlet Hastanesi'nde çalışan beyin cerrahları S.A, H.B, S.E. ile Kütahya'daki özel bir hastaneden beyin cerrahı M.Ö. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında medikal firma sahibi ve çalışanları E.S, M.S, İ.S, İ.D, Y.E, S.A, S.U, Y.E, A.E, M.M.T, S.K, S.A, S.A, Ç.U, Y.Ö, K.U, G.Y. ve H.O. ile hastanelerdeki kamu görevlileri S.A, S.K. ve V.Ö. de yakalandı.



Cerrahın evinde 400 bin YTL



Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda dövizlerle birlikte yaklaşık 500 bin YTL, 61 Cumhuriyet altını, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve 7 fişek, çeşitli şirketlere ait sahte kaşeler, tıbbi ürünlerde kullanılan çok sayıda barkot ve evrak ele geçirildi. Ele geçen paralardan 400 bin YTL'nin bir beyin cerrahının evinde bulunarak savcılık talimatı ile el konulduğu belirtildi.



SGK'yı 10 milyon YTL zarara uğratmakla suçlanıyorlar



Söz konusu şüphelilerin 2005 yılının ikinci yarısından 31 Aralık 2007'ye kadar geçen 18 ayda Sosyal Güvenlik Kurumu'nu yaklaşık 10 milyon YTL civarında zarara uğrattıkları bildirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, kamu kurum kuruluşlarını nitelikli dolandırmak, kamu ihalelerine fesat karıştırmak, rüşvet almak ve vermek, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanmak, haksız mal edinmek, soruşturmanın seyrine etki etmek, delilleri karartmak, kamu görevlisi olarak suçu bildirmemek ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarını işledikleri iddia edilen toplam 30 şüpheli, üç günlük gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüphelilerin iki midibüsle, ele geçirilen belge ve malzemelerin de 9 koli içinde adliyeye getirildiği görüldü.