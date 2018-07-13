Eskişehir Basket, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı

Eskişehir Basket SK yönetim kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden çekilme kararı aldığını açıkladı.

Eskişehir Basket'ten yapılan açıklamada bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre, takımın 2018-2019 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi müsabakalarına katılmayacağı duyuruldu.



Eskişehir ekibinden açıklanan bildiride, "Bu akşam yapılan Eskişehir Basket SK yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre; Takımımızın 2018-2019 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılmayacağı kararı alınmıştır. Detaylı açıklama en yakın zamanda yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.