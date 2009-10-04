Eskişehir Aşık Veysel'i oynayacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Aşık Veysel'in yaşamını konu alan ''Dost'' adlı tek kişilik oyunun provalarına başladı.



Aşık Veysel Şatıroğlu'nun yaşamını konu alan ''Dost'' adlı tek kişilik oyunu Aşık Veysel'in yaşamından ve röportajlarından derleyen Şehir Tiyatroları oyuncusu Tulga Serim, Aşık Veysel'in, ''Kara Toprak'' şiirini Eskişehir'de yazdığını öğrenince tiyatro oyunu hazırlamaya karar verdiğini, oyuncu Kazım Sinan Demirer'in bağlama çaldığını öğrenince de Aşık Veysel'i oynamasını kararlaştırdığını söyledi.



Aşık Veysel hakkında birçok organizasyon yapılmasına rağmen daha önce bir tiyatro oyununun sahnelenmediğini ifade eden Serim, şöyle konuştu:



''Veysel, ilk kez tiyatro sahnesinde canlandırılacak. Dost oyunu için Aşık Veysel hakkında yaklaşık bir yıl araştırma yaptık. Oyun, Aşık Veysel'in kendi ağzından hayatını anlatıyor. Ancak oyun belgesel tarzında değil. O, hayatında doğru bildiklerini, acılarını, yaşadıklarını anlatmış. Aşık Baba'yı rahmetle anmak istiyoruz. Aşık Veysel 'Dostlar Beni Hatırlasın' demiş. Onu dostlarına hatırlatmak istiyoruz. Günümüzde gençler, dünyadaki düşünürleri, yazarları hatırlıyor. Ancak bozkırın içinde yoksullukla yetişen ve mütevazi Veysel'i de hatırlamalı. Gençler, Alman Filozof Friedrich Nietzsche'yi ne kadar biliyorsa Aşık Veysel'i de bilmelidir. Aşık Veysel'in kendisini ve edebiyatını bir kişiye bile ulaştırsak büyük bir mutluluk duyacağız.''



"Aşık Veysel'i canlandırmak heyecanlandırıyor"



Aşık Veysel'i canlandıracak tiyatro oyuncusu Kazım Sinan Demirer de Veysel'in ülkenin kıyıda köşede kalan ozanlarından biri görünümünde olduğunu belirtti.



Oyunun Aşık Veysel'in yaşamının kesitlerinden oluşturulduğunu, Veysel'in bir lafının veya şiirinin film olacak kadar değerli olduğunu söyleyen Demirer, şöyle devam etti:



''Onun şiirlerinden, yaşamındaki röportajlarından bir oyun sergilemek zor oldu. Aşk Veysel'i oynarken, onun halk içindeki yerine de zarar vermemek istiyorum. Onun ağırlığını da taşıyorum. Aşık Veysel'i oynamam teklifi gelince araştırmalara başladım. Aşık Veysel, yaklaşılması zor ve can acıtıcı bir hayatla karşımızda. Aşık Veysel'in torunu Yeliz Şatıroğlu ile görüştük. Metinde bir yanlışlık ve uygunsuz durum olmasın diye ondan yardım aldık. Aşık Veysel'i canlandırmak beni heyecanlandırıyor.''

