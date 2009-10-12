Eskiden böyle miydi?

Günay restoran, yeni sezonu Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı'yla açtı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy ve Abacı, Timuçin Esen, Levent Kırca ve Uğur Yücel'in basın mensupları ile yaşadığı sorunlar hakkında konuştu.



Çileden çıkarıyorlar



Bülent Ersoy: "Eskiden gazeteciler, sanatçıya nasıl yaklaşılır çok iyi bilirdi. Şimdi abuk sabuk yerlerde, sanatçıları sinirlendiren, çileden çıkaran sorular sormaya başladılar. Bu iş genç toylara verilmemeli. Bence zaten magazin de bitti!"



İyi geçinmek zorunda



Muazzez Abacı: "Ünlülerin, işine gelince basının yanında, gelmeyince de karşısında olması yanlış. Bu bindiğin dalı kesmek gibidir. Sanatçılar magazinle beslenir, dolayısıyla da gazetecilerle iyi geçinmek zorundadırlar."



Deli deliye sopasını saklar



Muazzez Abacı, Günay'da aynı sahneyi paylaştığı Ersoy'a "Herkes sizden korkuyor, siz de benden korkuyor musunuz?" diye sordu. Ersoy, "Deli deliyi görünce sopasını saklarmış" diyerek espri yaptı.