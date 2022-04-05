Döviz mevduatlarının KKM'ye dönüştürmeyen bankalara komisyon uygulaması başlıyor

Döviz mevduatlarının yüzde 10'unu kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına çevirmeyen bankalara yönelik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından uygulanacak komisyon uygulaması 15 Nisan itibariyle başlayacak. Bankalar bu kapsamda döviz mevduatlarının yüzde 10'unu 15 Nisan, yüzde 20'sini ise 8 Temmuz'a kadar KKM hesabına çevirmezse TCMB'ye yüzde 1,5'luk komisyon ödemesi yapacak.

Eski Ziraat Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu sosyal medya hesabı üzerinden konuyu hatırlatırken, TCMB'nin düzenlemesini anlattığı detaylı bir yazıyı da sosyal medya hesabından kendi imzasıyla paylaştı.

Babuşcu yaptığı paylaşımda "TCMB’nin KKMH’a ilişkin düzenlemesine göre 15 Nisan’a kadar döviz mevduatlarının yüzde 10’unu KKM’ye dönüştürenlere teşvik, dönüştüremeyenlere ceza uygulaması başlıyor. Bu nedenle banka genel müdürlükleri şube çalışanları üzerinde KKMH hedefi baskısını artırıyor." dedi.

Döviz mevduatlarının yüzde 10'unu KKM'ye geçirmeyen bankalardan bu hesaplar için yüzde 1,5 komisyon alınacak. Diğer yandan söz konusu hesapların yüzde 20'sini 8 Temmuz'a kadar KKM'ye geçiremeyen bankalarda komisyon ödeyecekken, bu şartları yerine getiren bankalar komisyon ödemeyecek.

Ayrıca bankaların ifade edilen oranları KKM'ye dönüştürmesi halinde, bu tutarlar TCMB tarafından belirlenen yüzde 25'lik zorunlu karşılık oranından muaf olacak.