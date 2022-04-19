Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Babuşcu'dan enflasyon uyarısı: Yanlışlardan dönülmezse önümüzdeki 6 ay bu kadar daha hasar verecekler

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Babuşcu enflasyonun faiz politikaları sebebiyle hükümetin politikalarından kaynaklandığını ifade ederek "Yanlışlarını kabul edip dönmezlerse önümüzdeki 6 ay bu kadar daha hasar verecekler" dedi.

Babuşcu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yanlışın neresinden dönülse kârdır. Enflasyon ve kur sorununu(Ekonomik krizi) iktisat teorisine aykırı faiz politikaları ile kendileri yarattılar. Son 6 ayda Türkiye ekonomisine ağır hasar verdiler. Yanlışlarını kabul edip dönmezlerse önümüzdeki 6 ay bu kadar daha hasar verecekler"

"Ne yaptıklarını söyleyebilir misiniz?"

Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na yönelik ise "Bana Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun ekonomi adına ne yaptığını söyleyebilir misiniz?" diye sordu.