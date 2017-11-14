Eski zabıt katibine FETÖ'den 9 yıl 9 ay hapis cezası

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, FETÖ/PDY üyesi olduğu suçlamasıyla hakkında dava açılan eski zabıt katibi Mehmet Fatih Sancak, 9 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt üyelerinin adliyede kadrolaştığı, fişleme yaptığı, dosyalardaki bazı bilgileri örgüte aktardığı ve personel alımlarında yapılan mülakatları etkilediği iddiaları üzerine, 23 Şubat 2015\'te Karşıyaka, Torbalı ve Menemen ilçeleri ile Manisa\'da, polis tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanın yanı sıra hakim, savcı ve adliye personelleri hakkında belgeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. 3\'ü tutuklu toplam 8 sanıklı davanın geçen 27 Ekim\'deki son duruşmasında, tutuklu sanık Mehmet Fatih Sancak\'ın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Fatih Sancak ile avukatı Eşref Kahya katıldı. Savcı mütalaasında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen Sancak\'ın \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan cezalandırılmasını isterken, \'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek\' suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde mütalaa verdi. Sancak ise savunmasında, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu, suçlamaları kabul etmediğini, ByLock programını kullanmadığını ve daha önce verdiği ifadesini tekrar ettiğini söyledi. Ayrıca, gözaltına alındığı Şubat 2015\'ten beri tutuklu olması nedeniyle mağduriyet yaşadığını kaydeden Mehmet Fatih Sancak, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, \'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek\' suçundan beraatine karar verdiği Mehmet Fatih Sancak\'ı \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan ise 9 yıl 9 ay hapse mahkum etti. Sancak\'ın avukatı Kahya, kararın temyizi için başvuruda bulunacaklarını söyledi.