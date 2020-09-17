Eski Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özcan: THK Üniversitesi'ndeki bakımsız uçaklarla öğrencileri uçurmak cinayettir!

Eski Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve Gelecek Partisi PİK Eğitim Politikaları Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ndeki uçakların bakıma ihtiyacı olduğunu belirterek, uçuş yapacak öğrencilerin tehlikede olduklarını ifade etti. "Bu uçaklarla öğrencileri uçurmak cinayettir" diyen Özcan, YÖK Başkanı'na seslenerek, THK Üniversitesi'ndeki borç ve ipoteklere de dikkat çekti.

"Felaket geliyor"

GP'li Özcan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a seslenerek THK Üniveristesi'ndeki sorunları dile getirdi. "Felaket geliyor" diyerek çağrıda bulunan Özcan, "THK Üniversitesi borç içinde, taşınmazları üzerinde ipotek var ve uçuşlar için gerekli benzin alacak paraları yok. En kötüsü uçakların 50 ve 100 saatlik bakımları var. Öğrenciler bakımsız uçaklarla uçarlarsa olacakları siz tahmin edin" dedi.

"Bakımsız uçaklarla öğrencileri uçurmak cinayettir"

"Bakımsız uçaklarla öğrencileri uçurmak cinayettir" diyen GP'li Yusuf Ziya Özcan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Birkaç gündür haykırıyorum. THK Üniversitesi kötü durumda. Çoktan hami üniversitesine devredilmesi gerekir. Uçaklar için benzin parası, bakımları için yedek parça yok. Bakımsız uçaklarla öğrencileri uçurmak cinayettir."