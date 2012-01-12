-Eski York Düşesi Sarah Ferguson'a Türkiye'de dava ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde çekildiği belirtilen ve bir İngiliz televizyon kanalında yayımlanan görüntülerle ilgili olarak, eski York Düşesi Sarah Ferguson'a ''özel hayatın gizliliğini 5 kişi yönünden ihlal ettiği'' gerekçesiyle dava açtı. Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesince kabul edilerek, 2012/1 esasına kaydedilen davada, Ferguson'un 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede, soruşturmanın SHÇEK'in suç duyurusu üzerine başlatıldığı belirtildi. İddianameye göre SHÇEK'in suç duyurusunda, Ferguson ile beraberindeki Tom Jones ve Chris Rogers'ın, 22 Eylül 2008'de Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine, izin prosedürlerine uymadan ve gerçek kimliklerini gizleyerek girdikleri ve burada gizli kamerayla görüntü kaydettiklerine yer verildi. Görüntülerin İngiltere ve sonrasında Türkiye'de yayımlandığı, böylece, merkezde kalan engelli 5 küçüğün özel hayatlarının gizliliğinin basın yoluyla ihlal edildiği ifade edilen suç duyurusunda, SHÇEK, sorumlulardan şikayetçi oldu. Soruşturmanın, TCK'nın 8'inci maddesi gereğince ''Türkiye'de işlenmiş suç'' kapsamında değerlendirildiği bildirilen iddianamede, Ferguson'un TCK'nın 134'üncü maddesindeki ''özel hayatın gizliliğini basın ve yayın yoluyla ihlal'' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede, bu suçun, yurtta kalan 5 çocuğa yönelik olarak işlendiği gerekçesiyle, Ferguson'un 5 kez cezalandırılması ve 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar mahkumiyeti istendi. Ferguson ile birlikte bulunan Tom Jones ve Chris Rogers'ın açık kimlik ve adreslerine ulaşılamadığı gerekçesiyle, bu kişiler hakkındaki soruşturma dosyasının ayrılarak, sürdürüldüğü bilgisi de iddianamede yer aldı.