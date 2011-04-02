-ESKİ YÖNETİCİDEN PKK'YA SUÇLAMA ANKARA (A.A) - 02.04.2011 - Terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından olan ve örgütüyle yolu ayrılan Hıdır Yalçın, Kürt sorununun terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a endekslenemeyeceğini belirterek, silahlı mücadelenin Kürtlere zarar verdiğini söyledi. Terör örgütünü ''ırkçılıkla'', Murat Karayılan ve örgütün üst yönetimini ''çete'' olmakla suçlayan Yalçın, ''PKK'nın ve siyasi uzantılarının Kürtleri kucaklayamayacağını'' bildirdi. Terör örgütünden ayrılarak Osman Öcalan'la birlikte Yurtsever Demokrat Parti'yi (PWD) kuran ''Serhat'' kod adlı Hıdır Yalçın, Süleymaniye'de yayımlanan ''Hewal'' gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terör örgütünden ayrıldıktan sonra örgüt tarafından çeşitli defalar öldürülmek istenen Hıdır Yalçın, açıklamalarında, PKK'nın soğuk savaş döneminden kalma anti demokratik, diktatoryal, silaha ve şiddete dayalı yönetim anlayışının kabul edilemez olduğunu belirterek, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yakalanması sonrasında örgüt yönetimini ele geçiren Murat Karayılan liderliğindeki ''çetenin'' şiddet politikasında ısrarlı olması nedeniyle örgütten ayrılmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Yalçın, ''Abdullah Öcalan'ın yakalanışı sonrasında devam eden tartışmalarda barışçı ve demokratik mücadeleye geçilmesi gerektiğini savunduk. Örgüt üst yönetimindeki çoğu arkadaşımla birlikte PKK'dan ayrılmak zorunda kaldık'' dedi. PWD'nin hedefinin şiddetin ve silahın olmadığı yeni bir mücadele ve oluşum yaratmak olduğunu, partilerinin bugün Erbil başta olmak üzere, Dohuk, Köysancak, Türkiye ve Avrupa alanında çok sayıda mensubunun bulunduğunu, PKK'ya rağmen demokratik mücadelesini sürdürdüklerini belirten Hıdır Yalçın, PKK'nın Eylül 2010'daki referandumun boykot edilmesi kararının büyük hata olduğunu kaydetti. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollardan çözümüne yönelik reformları desteklediklerini, son dönemde Anayasa ve Seçim Kanunu gibi bazı kanunlarda reform niteliğinde değişikliklerin olduğunu, şiddet ortamının artık son bulması durumunda bu reformların devam edeceğine inandıklarını kaydeden Yalçın, Kürtler üzerinden ''partisel şovenizme'' karşı olduğunu söyledi. Eski örgütüne ağır eleştiriler getiren ve PKK'nın silah bırakması gerektiğini savunan Hıdır Yalçın şunları kaydetti: ''PKK ve uzantısı siyasi oluşumlar, Kürtleri kucaklayamazlar. Çünkü partisel şovenizme düşmüş durumdalar. Türkiye'de Kürt gerçeği fiilen ve inkâr edilmemektedir. PKK ve siyasi uzantısı oluşumların 12 Haziran seçimlerine yönelik kaos, şiddet ve etnik çatışmaya dayalı politikaları Kürtler tarafından kabul görmeyecektir. PKK'nın bu politikası seçimlerde ağır hezimete uğrayacaktır. Kürt sorununun çözümünün Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüne endekslenmesi yanlış. Herkes bilsin ki Kürt sorununun silahla çözülmesi imkansızdır. Biz dağa ve silahlı mücadeleye asla dönmeyeceğiz. Dünyadaki gelişmeleri takip edemeyen PKK yönetiminin silahlı mücadele yöntemi, en büyük zararı Kürtlere vermiştir. Bugün Irak, İran, Suriye, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan Kürtler silahlı mücadeleye kesinlikle karşı çıkmaktadırlar.'' Türk Hükümeti ve resmi makamlarla hiçbir irtibatlarının bulunmadığını ve Türkiye'ye dönmelerinin önemli olmadığını belirten Hıdır Yalçın, örgütten kaçan veya muhalif Kürtlere yönelik cinayetlerin karanlık bir yanının olmadığını, cinayetlerin Murat Karayılan ve ''çetesi'' tarafından işlendiğinin apaçık ortada olduğuna işaret etti.