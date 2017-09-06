Eski yönetici İhsan Niyaz'dan Denizlispor'a 38 bin 500 TL'lik jest

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİSPOR\'un eski yöneticilerden, Çaykur Rizesporlu Recep Niyaz\'ın babası İhsan Niyaz, 38 bin 500 TL\'lik alacağını kulübe bağışladı.

2011-12 sezonunda yeşil siyahlı kulüpte yöneticilik yapan İhsan Niyaz, Kulüp Başkanı Mustafa Üstek ve Başkanı Yardımcısı Taner Atilla\'yla görüşerek, alacağı 38 bin 500 TL\'yi kulübe bağışladığını bildirdi.

İhsan Niyaz\'a teşekkür eden Başkan Üstek, bu davranışın tüm eski yöneticilere örnek olması gerektiğini belirtti. Üstek, \"Sportif başarının yanı sıra mali açıdan da rahatlamayı hedefliyoruz. Bu süreçte bizlerin çabasını görerek, yanımızda olup destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Birlik olduğumuzda başaramayacağımız hiçbir şey yok\" dedi.

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