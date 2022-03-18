Eski yol arkadaşı Çiller ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Akşener'in varlığı ve siyasetteki ağırlığı Çiller'i tahrik ediyor

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de yayımlanan bugünkü yazısında, siyaset meydanına çıkmaya hazırlanan eski Başbakan Tansu Çiller’in eski bir yol arkadaşının aralarında geçen görüşmeyi aktardığı sözlerine yer verdi. Saymaz’ın ismini paylaşmadığı eski yol arkadaş, “Akşener'in varlığı ve siyasetteki ağırlığı Çiller'i tahrik ediyor. Onun da hedefi ve amacı Akşener'i küçültmek” dedi.

Saymaz’ın yazısında açıklamalarına yer verdiği eski yol arkadaşı, Çiller’in ruh halini şöyle açıkladı:

"Tereddütleri var. Bilhassa yaşı yönünden. Sosyal medya tepkilerinden endişe ediyor. 'Başarılı olur mu, olmaz mıyım" diye çekiniyor."

Söz konusu görüşmede "Türkiye'nin merkez sağa ihtiyacı var. Türkiye kültürel olarak çok bölünmüş. Birleştirilmeli" diye Çiller, "Bana buz gibi rasyonel bir gerçeklikle söyle. Yanılmak istemiyorum. İyi bir hazırlık yaptım. Dünyayı takip ettim. Data biriktirdim. Çok iyi bir ekonomi programı hazırladım. Bunları söyleyeceğim platform arıyorum. Parti ihtiyaç haline geliyor. Görev yapma içgüdüsü bende ağır basıyor” İfadelerini kullandı.

Çiller, arkadaşının, “"Çok üzebilirler sizi. Gelecek eleştiriyi diyeyim: 'Erdoğan, Çiller'e parti kurduruyor' diyecekler. Bunları göze almak lazım. Bizim zamanımızda sosyal medya yoktu. Aydın Doğan medyası vardı, onunla savaşıyorduk. Şimdi ise sosyal medya ve trol orduları var. Gömüyorlar insanları. Hazırlıklı olmanız lazım” uyarısına “Zaten başladılar" diye yanıt verdi.

Çiller, başkanlık sistemiyle ilgili arkadaşının, "Başkanlık sistemini savunmanız, Erdoğan tarafından yönlendirildiğinizi düşündürür. Partili cumhurbaşkanlığına karşı çıkın. Bu sizi ayrıştırır” önerisine de, “Olabilir, düşünelim" dedi.

Çiller'in harekete geçmesinde Erdoğan'ın doğrudan bir etkisi olmadığını söyleyen eski yol arkadaşı, “Ön açma var. Çiller, 'Bu girişimi Tayyip Beye destek için kuruyorum' demiyor. Ama yan hedeflerinden biri bu muhakkak” dedi.

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