Eski YÖK Başkanı Özcan: Bizi idare edenlerin yolsuzluk yaptığını çok gördüm ama AK Parti döneminin son 10 yılda yaptıkları gibi hiç görmedim

Eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı ve Gelecek Partisi PİK Eğitim Politikaları Başkanı Yusuf Ziya Özcan, "Bizi idare edenlerin yolsuzluk yaptığını çok gördüm ama AK Parti döneminin son 10 yılda yaptıkları gibi bir yolsuzluk hiç görmedim" açıklamasını yaptı.

Özcan, Twitter'dab yaptığı paylaşımda, "Yetmiş yaşındayım. Bizi idare edenlerin yolsuzluk yaptığını çok gördüm ama AK Parti döneminin son 10 yılda yaptıkları gibi bir yolsuzluk hiç görmedim. Bunlar o boyuta ulaştı ki vatandaşlardan saklamak için bilgilere erişim yasakları getiriliyor. Bu mu uçan Türkiye?" ifadelerini kullandı.