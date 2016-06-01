T24 LogoT24 Logo
Politika

Eski YÖK Başkanı Özcan: 10 yıl önce esnafın çayını bile içmemeye özen gösteren hukukçular vardı; ne oluyor bize?

"ABD'de başkan için ayağa bile kalkmazlar"

01 Haziran 2016 13:45

Eski YÖK Başkanı, emekli Varşova Büyükelçisi Yusuf Ziya Özcan, yüksek yargı başkanlarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte gezilere katılmasına ilişkin olarak, "Bu ülkede çok değil, bir 10 yıl önce esnafın bir çayını bile içmemeye titizlik gösteren hukuk adamları vardı" eleştirisi yöneltti. Kişisel Facebook hesabından paylaşımda bulunan Özcan, "Batılı ülkelerin hemen hepsinde hâlâ bu tür davranışlar esastır. ABD'de başkan için ayağa bile kalkmazlar! Ne oluyor bize?" diye sordu.

Yusuf Ziya ÖzcanYargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rize'de çay toplama görüntüleri ile tartışma yaratmıştı. Yüksek yargı başkanlarının ardından Kırşehir'de Erdoğan'la toplu açılış törenine katılmaları muhalefet tarafından ağır ifadelerle eleştirilmişti. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "bu durumun doğal olduğunu" savunarak, kendisine yöneltilen eleştirilere tepki göstermişti. En son dün de Afrika ziyareti öncesi Adnan Menderes Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bu duruma daha önce alışmamışlar ama alışacaklar. Ben yargının da, yasamanın da yürütmenin de başıyım" açıklaması yapmıştı.

ETİKETLER

Yusuf Ziya ÖzcanYÖK Başkanıyüksekyargı başkanlarıçay toplamaeleştirilertepki

İlgili Haberler

Erdoğan'dan 'yargı'yla seyahat açıklaması: Bunlara alışacaklar

"Ben yargının da, yürütmenin de, yasamanın da Cumhurbaşkanıyım"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24