Eski YÖK Başkanı Özcan: 10 yıl önce esnafın çayını bile içmemeye özen gösteren hukukçular vardı; ne oluyor bize?

Eski YÖK Başkanı, emekli Varşova Büyükelçisi Yusuf Ziya Özcan, yüksek yargı başkanlarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte gezilere katılmasına ilişkin olarak, "Bu ülkede çok değil, bir 10 yıl önce esnafın bir çayını bile içmemeye titizlik gösteren hukuk adamları vardı" eleştirisi yöneltti. Kişisel Facebook hesabından paylaşımda bulunan Özcan, "Batılı ülkelerin hemen hepsinde hâlâ bu tür davranışlar esastır. ABD'de başkan için ayağa bile kalkmazlar! Ne oluyor bize?" diye sordu.

Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rize'de çay toplama görüntüleri ile tartışma yaratmıştı. Yüksek yargı başkanlarının ardından Kırşehir'de Erdoğan'la toplu açılış törenine katılmaları muhalefet tarafından ağır ifadelerle eleştirilmişti. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "bu durumun doğal olduğunu" savunarak, kendisine yöneltilen eleştirilere tepki göstermişti. En son dün de Afrika ziyareti öncesi Adnan Menderes Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bu duruma daha önce alışmamışlar ama alışacaklar. Ben yargının da, yasamanın da yürütmenin de başıyım" açıklaması yapmıştı.