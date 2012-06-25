Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz tutuklandı

28 Şubat soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz, sevkedildiği mahkemede tutuklandı.

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında ifade işleminin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ifade vermesi için 22 Haziran Cuma günü Ankara Adliyesi'ne çağrılan Gürüz'ün yurt dışında olduğu anlaşılmıştı. Gemiyle dün İzmir Limanı'na gelen Gürüz, oradan da karayoluyla Ankara'ya geçmişti.

İfade vermek üzere sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne gelen Gürüz, soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı'na ifade vermesinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Gürüz hakkında tutuklama kararı verdi.

Dün İzmir'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürüz, ''hayatında kanun dışı hiçbir şey yapmadığını, kanuni yetkileri dışında hiçbir yetki kullanmadığını'' savundu.

Gürüz, ''Alnım açık, başım dik. Türk devletin yücelmesi, Türk milletinin mutluluk ve refahının artması, Türk milletinin uluslararası camianın saygın ve seçkin bir üyesi olması için gururla çalıştım. Bir kuruş bana isnat edilmiş yolsuzluk iddiası yoktur. Kanun dışı hiçbir şey yapmadım. Ne 28 Şubat'tan haberim var, ne de ne olduğundan.

Olay benim açımdan gayet açık. Burası benim memleketim, Türk milletine her yaptığım icraatın hesabını vereceğim. Üniversite, kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde kendi işlevini yaptı. Ben, askeri kanattan da bize 'şunu şöyle yapın, bunu şöyle yapın' diye bir direktif geldiğini hatırlamıyorum. Çevik Paşa'nın yazdığı bir mektup var, onun da cevabını 5 defa verdim. Her şey herkesin gözü önünde cereyan ediyor. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum'' diye konuştu