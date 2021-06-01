Eski yatılı okulda 215 çocuğa ait toplu mezar bulunmuştu; Kanada Başbakanı Trudeau "Ne yazık ki, münferit bir olay değil" dedi

Kanada'nın British Colombia eyaletinde yerli çocukların kaldığı eski bir yatılı okulun bahçesinde 215 çocuğa ait toplu mezar bulunmasının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau "Ne yazık ki, bu bir istisna ya da münferit bir olay değil. Bundan saklanmayacağız. Gerçeği kabul etmeliyiz" dedi. Kanada'da en az 4100 yerli çocuğun bu tür yatılı okullara giderken hayatını kaybettiği biliniyor.

Kanada'nın British Colombia eyaletinin Kamloops kentinde eski bir yatılı okulda, bir dönem orada okumuş 215 çocuğa ait toplu mezar bulundu. Mezardaki kalıntılarda 3 yaşındaki çocukların da olduğu belirtildi.

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"Münferit bir olay değil"

Bulunan toplu mezarlar hakkında konuşan Kanada Başbakanı Trudeau, "Bir baba olarak çocuklarımın benden alınmasının nasıl bir his olduğunu hayal edemiyorum ve bir Başbakan olarak ise, yerli çocuklarını kendi toplumlarından çalan utanç verici politika beni dehşete düşürüyor. Somut eylem sözü verdik ve hayatta kalanları, aileleri ve yerli halkları bu şekilde destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.