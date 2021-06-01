Eski yatılı okulda 215 çocuğa ait toplu mezar bulunmuştu; Kanada Başbakanı Trudeau "Ne yazık ki, münferit bir olay değil" dedi

Kanada'nın British Colombia eyaletinde yerli çocukların kaldığı eski bir yatılı okulun bahçesinde 215 çocuğa ait toplu mezar bulunmasının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau "Ne yazık ki, bu bir istisna ya da münferit bir olay değil. Bundan saklanmayacağız. Gerçeği kabul etmeliyiz" dedi. Kanada'da en az 4100 yerli çocuğun bu tür yatılı okullara giderken hayatını kaybettiği biliniyor.
Kanada'nın British Colombia eyaletinin Kamloops kentinde eski bir yatılı okulda, bir dönem orada okumuş 215 çocuğa ait toplu mezar bulundu. Mezardaki kalıntılarda 3 yaşındaki çocukların da olduğu belirtildi.
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"Münferit bir olay değil"
Bulunan toplu mezarlar hakkında konuşan Kanada Başbakanı Trudeau, "Bir baba olarak çocuklarımın benden alınmasının nasıl bir his olduğunu hayal edemiyorum ve bir Başbakan olarak ise, yerli çocuklarını kendi toplumlarından çalan utanç verici politika beni dehşete düşürüyor. Somut eylem sözü verdik ve hayatta kalanları, aileleri ve yerli halkları bu şekilde destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Trudeau konuşmasının devamında, "Ne yazık ki, bu bir istisna ya da münferit bir olay değil. Bundan saklanmayacağız. Gerçeği kabul etmeliyiz. Yerleşim okulları bir gerçekti, burada, ülkemizde var olan bir trajedi ve bunu üstlenmek zorundayız" dedi.
Yapılan araştırmalar, Kanada'da söz konusu yatılı okullarda en az 4 bin 100 çocuğun hayatını kaybettiğini gösterdi.
Asimilasyon politikaları
Kanada’da yatılı okullar, 19. ve 20. yüzyıllarda yerli gençleri asimile etmek amacıyla hükümet ve dini yetkililer tarafından işletilen zorunlu okullardı. Kamloops’taki yatılı okul ise ülkedeki yerli yatılı okulu sisteminin en büyüğü olarak biliniyordu.
1890'da Roma Katolik idaresi yönetiminde açılan okulun, 1950’lerde 500 civarında öğrencisi bulunduğu belirtiliyor. 1969’da ise merkezi hükümet, okulun yönetimini devralmış, okul 1978’e kadar faaliyet göstermişti.
150 bin çocuk ailelerinden koparıldı
Ülkedeki çalışmalara göre 1863’ten 1998’e kadar 150 binden fazla yerli çocuk ailelerinden alınarak bu okullara yerleştirildi. Çocukların genellikle kendi dillerini konuşmalarına ya da kültürlerini yaşamalarına izin verilmediği belirtilirken, birçoğunun kötü muamele ve istismara maruz kaldığı tespit edildi.
2008 yılında Kanada hükümeti söz konusu sistem için yerli halktan resmi olarak özür dilemişti.