Eski YARSAV Başkanı Arslan'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davası

'FETÖ'den tutuklu bulunan kapatılan eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) Başkanı Murat Arslan hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davası açıldı. Arslan'ın 4 yıla kadar hapsi istendi.

Ekim 2016 yılından bu yana cezaevinde bulunan eski YARSAV Başkanı Arslan hakkında eşine gönderdiği mektupta yer alan ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dava açıldı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Sincan Kapalı T Tipi Cezaevi'nde bulunan Arslan'ın 20 Temmuz 2017'de eşine yazdığı mektuba cezaevi idaresince el konuldu.

Mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hareket içeren ifadeler kullandığının görülmesi üzerine durum Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi.

4 yıla kadar hapsi istendi

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Arslan, "Sözlerim eleştiri sınırları içerisinde değerlendirilmeli, hakaret ve aşağılama içeren bir ifadem yok" diyerek kendini savundu.

Soruşturmasını tamamlayan Başsavcılık, Arslan hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, Arslan'ın 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.