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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Yargıtay üyesi 'FETÖ'den tutuklandı

Mustafa Erdoğan, Antalya'da gözaltına alınmıştı

03 Şubat 2017 23:22

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ‘FETÖ/PDY’ yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartıldıktan sonra Antalya'da gözaltı eski Yargıtay 23. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Erdoğan, tutuklandı.

Antalya'da tedavi gördüğü özel hastanede geçen yıl 21 Aralık'ta yakalanan Erdoğan, ifade işlemelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Erdoğan, çıkarıldığı Antalya 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

Erdoğan'ın "Bylock" kullanıcısı olduğu iddia edildi. 

Erdoğan'ın, Antalya'da özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hastane çevresinde önlem almıştı. 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanenin beyin cerrahisi bölümünde ameliyat olduğu belirlenen Erdoğan'ı tedavisinin sürdüğü özel odada gözaltına almıştı. Erdoğan, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürülmüştü.

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