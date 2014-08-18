Eski Yargıtay Başkanı: Erdoğan'ın başbakanlık sıfatı Cuma günü kalktı

Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, halk oylaması ile Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın, Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin sonuçları açıklamasıyla birlikte Başbakanlığı’nın düştüğünü belirtti. Selçuk, “Başbakanlığı hiçbir surette sürdürmemesi lazım. Önemli olan şu: Başbakanlık sıfatı ne zaman sona erdi? YSK kesin sonucu açıkladığı an. Dünden (önceki gün) itibaren başbakanlık sıfatı kalktı. O zaman artık başbakanlık işlemlerini yapamazsınız. Geçiş sürecinde birisinin ona vekâlet etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer’e konuşan Sami Selçuk, Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı sürdürmesini eleştirdi. Çakırözer’in “Sami Selçuk: Siyasi demeç üzerine alınacak karar siyasi olur” başlığıyla yayımlanan (18 Ağustos 2014) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Başbakanlığı hukuken sona erdi

Sami Selçuk ile görüşmemizde, sürmekte olan bir başka hukuki tartışmayı da ele aldık. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin YSK tarafından resmen açıklanmasından sonra başbakanlık görevini bırakması gerekir mi gerekmez mi? Erdoğan ve AKP kurucuları 28 Ağustos’taki devir teslim törenine kadar başbakanlık yapmak konusunda ısrarlı. Selçuk ise bu konuda mevzuatın çok açık olduğu görüşünde:

“Başbakanlığı hiçbir surette sürdürmemesi lazım. Önemli olan şu: Başbakanlık sıfatı ne zaman sona erdi? YSK kesin sonucu açıkladığı an. Dünden (önceki gün) itibaren başbakanlık sıfatı kalktı. O zaman artık başbakanlık işlemlerini yapamazsınız. Geçiş sürecinde birisinin ona vekâlet etmesi lazım. AKP’li hukukçuların sarıldıkları Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu kararının bu konuyla hiç ilgisi yok. Ben o genel kurulda vardım. Sık sık da konuşma yaptım. Ben azınlık görüşünde kalanlardandım. Ama alınan çoğunluk kararı, şimdi denildiği gibi Erdoğan’ın başbakanlığa devam etmesine imkân tanıyan bir karar değildi.”

AKP’nin hukukçuları onu uyarmalı

Hukukçuların her durumda “objektif” olması gerektiğini belirten Selçuk, “Ben Erdoğan’a okuduğu şiir yüzünden hapis cezası verilmesine de karşı çıkmıştım. Bu konuda bir de kitapçık yazdım. Hatta kendisi arayıp bana teşekkür de etti. Daha sonra partilerinin kuruluşunda beni de almak istediler. Şimdi hayret ediyorum. Partisinde, etrafında çok sayıda hukukçu var. Bunlar arasında hukuk fakültesini birincilikle bitirecek kadar iyi olanlar da var. Bu arkadaşlarımız kendisini uyarmıyor mu acaba? Hukukçunun tek görüşü olur. İktidarın ve gücün kimde olduğuna göre bu doğrular değişemez” dedi.