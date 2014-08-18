T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski Yargıtay Başkanı: Erdoğan'ın başbakanlık sıfatı Cuma günü kalktı

Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, 'Başbakanlığı hiçbir surette sürdürmemesi lazım' dedi

18 Ağustos 2014 13:38

Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, halk oylaması ile Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın, Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin sonuçları açıklamasıyla birlikte Başbakanlığı’nın düştüğünü belirtti. Selçuk, “Başbakanlığı hiçbir surette sürdürmemesi lazım. Önemli olan şu: Başbakanlık sıfatı ne zaman sona erdi? YSK kesin sonucu açıkladığı an. Dünden (önceki gün) itibaren başbakanlık sıfatı kalktı. O zaman artık başbakanlık işlemlerini yapamazsınız. Geçiş sürecinde birisinin ona vekâlet etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer’e konuşan Sami Selçuk, Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı sürdürmesini eleştirdi. Çakırözer’in “Sami Selçuk: Siyasi demeç üzerine alınacak karar siyasi olur” başlığıyla yayımlanan (18 Ağustos 2014) yazısının ilgili bölümü şöyle:

 

Başbakanlığı hukuken sona erdi

 

Sami Selçuk ile görüşmemizde, sürmekte olan bir başka hukuki tartışmayı da ele aldık. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin YSK tarafından resmen açıklanmasından sonra başbakanlık görevini bırakması gerekir mi gerekmez mi? Erdoğan ve AKP kurucuları 28 Ağustos’taki devir teslim törenine kadar başbakanlık yapmak konusunda ısrarlı. Selçuk ise bu konuda mevzuatın çok açık olduğu görüşünde:

“Başbakanlığı hiçbir surette sürdürmemesi lazım. Önemli olan şu: Başbakanlık sıfatı ne zaman sona erdi? YSK kesin sonucu açıkladığı an. Dünden (önceki gün) itibaren başbakanlık sıfatı kalktı. O zaman artık başbakanlık işlemlerini yapamazsınız. Geçiş sürecinde birisinin ona vekâlet etmesi lazım. AKP’li hukukçuların sarıldıkları Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu kararının bu konuyla hiç ilgisi yok. Ben o genel kurulda vardım. Sık sık da konuşma yaptım. Ben azınlık görüşünde kalanlardandım. Ama alınan çoğunluk kararı, şimdi denildiği gibi Erdoğan’ın başbakanlığa devam etmesine imkân tanıyan bir karar değildi.”

 

AKP’nin hukukçuları onu uyarmalı

 

Hukukçuların her durumda “objektif” olması gerektiğini belirten Selçuk, “Ben Erdoğan’a okuduğu şiir yüzünden hapis cezası verilmesine de karşı çıkmıştım. Bu konuda bir de kitapçık yazdım. Hatta kendisi arayıp bana teşekkür de etti. Daha sonra partilerinin kuruluşunda beni de almak istediler. Şimdi hayret ediyorum. Partisinde, etrafında çok sayıda hukukçu var. Bunlar arasında hukuk fakültesini birincilikle bitirecek kadar iyi olanlar da var. Bu arkadaşlarımız kendisini uyarmıyor mu acaba? Hukukçunun tek görüşü olur. İktidarın ve gücün kimde olduğuna göre bu doğrular değişemez” dedi.  

ETİKETLER

sami selçukyargıtaybaşkantayyip erdoğanbaşbakanlıkyskcumhurbaşkanlığıgörevhukuksuç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24