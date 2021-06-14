Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan: Sanıyorum NATO zirvesi sonunda bizi Afganistan’a jandarma olarak dikip, biraz sırtımızı sıvazlayacaklar

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Eski ABD büyükelçisi Namık Tan, NATO Liderler Zirvesi ile ilgili değerlendirmesinde, "Sanıyorum bizi Afganistan’a jandarma olarak dikip, biraz sırtımızı sıvazlayacaklar, o kadar" ifadelerini kullandı.

Bugün yapılacak diplomatik temaslarla ilgili Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Tan, "NATO içinde bizim sadece sert gücümüz para ediyor" yazdı.

Tan, "Sanıyorum bu zirve sonucunda, bizi Afganistan’a jandarma olarak dikip, biraz sırtımızı sıvazlayacaklar, o kadar. NATO’nun demokrasi, özgürlükler, değerler bağlamındaki sorumluluklarını ise, rafta tutmaya razılar" yorumunda bulundu.

Saat 18.00'de ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmeye de değinen Tan, Ankara'nın masaya "Görülmemiş bir savrulma ve ne yaptığını bilememezlik ortamında gittiğini" ifade etti.

Emekli büyükelçi, "Bu şartlar altında, görüşmeden ilişkilerin önünü açacak birtakım sonuçlar elde edilmesini beklemek pek gerçekçi görünmüyor" dedi.