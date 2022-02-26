Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan: Rusya halkının büyük çoğunluğu; Putin'in kişisel ihtirasları yüzünden işgal kararı aldığının bilincinde

Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, Rusya halkının çoğunun işgal kararını desteklemediğini söyledi.

Twitter'dan paylaşım yapan Tan, "Aslında, Rusya halkının sadece yüzde 12’si Ukrayna’ya yönelik askeri harekâtı destekliyor. Yani, Rusya halkının büyük çoğunluğu, Putin’in, kişisel ihtiraslarını hayata geçirmek uğruna egemen bir ülkeyi işgal kararı aldığının bilincinde ve bu kararı desteklemiyor" yazdı.

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