-Eski vekillerden açıklama ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Eski AK Parti milletvekilleri Dengir Mir Mehmet Fırat, İhsan Arslan ve Abdurrahman Kurt, geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü şiddet ve terörün karşısında olduklarını ve karşısında olmaya devam edeceklerini bildirdi. Fırat, Arslan ve Kurt, terör örgütü PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir yayın organında yer alan röportajında, kendilerinden ve siyasi kişiliklerinden bahsetmesi üzerine ortak yazılı açıklama yaptı. Milletvekili olarak aktif siyaset yaptıkları süre içinde halka ve partilerine karşı sorumluluk bilinci ile davrandıklarına inandıklarını belirten Fırat, Arslan ve Kurt, şunları kaydettiler: ''Partimize zarar vermek bir yana bireyler olarak üzerimize düşeni yerine getirme hususunda gerekli çaba ve özveriden asla kaçınmadık. Parti disiplini içinde Genel Başkanımızın süreci başarı ile yönetebilmesi için azami hassasiyet göstermeyi görev bildik. Cumhuriyet tarihimizin en önemli problemi olduğuna inandığımız Kürt sorununu çözme hususunda Genel Başkanımızın bütün engellere ve zorluklara rağmen attığı samimi ve cesur adımlara destek olduk. Geriye dönüp baktığımızda, önceki hiçbir siyasi irade ve iktidarın teşebbüs etme cesaretinde bulunamadığı devrim niteliğinde icraatların yapıldığına inanıyoruz. Bizler, geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü şiddet ve terörün karşısında olduk ve karşısında olmaya devam edeceğiz. Gelinen aşamada sorunun terör girişimleri veya askeri operasyonlarla çözülemeyeceğine inandığımızı tekrarlamak istiyoruz. Bütün zorluklara ve kimi olumsuzluklara rağmen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi niyet ve kişiliğinin hala bir şans (belki de son şans) olduğuna inanıyoruz.''