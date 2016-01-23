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Eski vekiller, emekli maaşına zam istiyor!

Milletvekili emekli maaşı 8 bin 600 lira

23 Ocak 2016 11:21

Eski milletvekillerinden ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlarından Biltekin Özdemir, hizmet süresi fazla olan milletvekillerinin emekli maaşlarında artış talep etti.

Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre TBMM Başkanlığı’na başvuran Özdemir, hizmet süresine bakılmadan herkese eşit emekli maaşı ödenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti. Özdemir, kıdemi fazla olan milletvekillerine daha çok emekli maaşı ödenmesi gerektiğini ifade etti.

 

Milletvekillerinin emekli maaşı 8 bin 600 lira

 

Milletvekilleri, 2 yıl vekillik yapmanın yanı sıra sigortalılık süresi ve yaş gibi genel emeklilik şartlarını da tamamlayarak emekli olabiliyor. Hizmet süresinin 20 yılında vekillik yapan ile 2 yıl milletvekilliği yapan arasında emekli maaşı açısından bir fark olmuyor. Milletvekilleri halen ek ödemelerle birlikte 8 bin 600 lira emekli maaşı alıyor.

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