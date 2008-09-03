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Yaşam

Eski vekilin kızı ve nişanlısına sokakta infaz

Mersin’de, TBMM 19. Dönem DYP Mersin Milletvekili Ahmet Bilyeli’nin kızıyla evlenme hazırlığı yaptığı kişi öldürüldü.

03 Eylül 2008 03:00

Mersin’de, TBMM 19. Dönem DYP Mersin Milletvekili Ahmet Bilyeli’nin kızıyla evlenme hazırlığı yaptığı kişi öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce Mehmet Mehdi Kızıl’dan (40) boşanan Belma Bilyeli (33) ve evlilik hazırlığı yaptığı Levent Dakka (38), otomobiliyle giderken Piri Reis mahallesinde bir araç tarafından sıkıştırıldı. Kaçarken yanlışlıkla Mersin İl Özel İdaresi’ne ait otoparka giren Dakka ile Bilyeli, daha sonra araçlarından indi.

Peşlerinden gelen zanlının Mehmet Mehdi Kızıl olduğunu gören Belma Bilyeli ve Levent Dakka, kaçmaya başladı. Bu sırada Kızıl'ın silahından çıkan kurşunlara hedef olan Bilyeli olay yerinde, Dakka ise kaldırıldığı Mersin Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Olay yerinden 06 AN 0606 plakalı siyah bir otomobille kaçan Kızıl7ın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Bu arada TBMM 19. Dönem DYP Mersin Milletvekili Ahmet Bilyeli’nin kızı olan Belma Bilyeli’nin, yaklaşık 5 yıl önce Yasin Yasemin ile evlenip boşandığı öğrenilirken, 1’i Yasin Yasemin’den diğeri ise ikinci evliliği olan Mehmet Mehdi Kızıl’dan 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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