Eski vekilden hâkime rüşvet!

Eski milletvekili Süleyman Bölünmez’in EPDK’nın şirketine uyguladığı cezanın yürütmesini durdurmak için hakime rüşvet verdiği ortaya çıktı. Üstelİk iddianameye göre durdurma kararının metnini de Bölünmez’in suç ortağı ve eski Başbakanlık Müsteşarı Recep Özcan bizzat kaleme alıp hakime yolladı.



Simsar operasyonunda aralarında akaryakıt kaçakçılığıyla suçlanan eski milletvekili Süleyman Bölünmez ile Futbol Federasyonu eski yöneticisi ve Başbakanlık eski Müsteşarı Recep Özcan’ın da bulunduğu 23 kişi hakkında açılan davanın iddianamesinde, gümrük işlemlerinden DSİ’deki bazı ihalelere, EPDK’nın verdiği cezaların ortadan kaldırılması için girişimlerden Futbol Federasyonu seçimlerine kadar birçok önemli suçlamaya yer verildi.



Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, öyle bir rüşvet iddiası var ki tarihte görülmedi. İşte bu inanılmaz rüşvet hikayesi “Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi M.K.’ya rüşvet verilerek karar alındığı tespit edilmiştir” denilen iddianamede şöyle anlatıldı:



40 milyon TL ceza



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Petrol Piyasası Kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle Süleyman Bölünmez’in sahibi olduğu E-Moil firmasına 49.2 milyon TL ceza kesildi. Bölünmez ile irtibata geçen zanlılar Recep Ali Hacısüleymanoğlu, Recep Özcan ve Servet Turgut, bu idari para cezasının yürütmesinin durdurulması yönünde karar alabileceklerini belirterek, rüşvet anlaşması yaptı. Örgütün Konya’daki mensubu Ahmet Kişnişçi , Konya 2. Asliye Hukuk Hakimi M.K. ile irtibata geçip, cezanın tahsilini ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmesini sağladı. Hakim M.K. ayrıca dosyayı Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi. Anayasa Mahkemesi ise itiraz başvurusunu yetkisizliği gerekçesiyle reddetti.



Karar 4 gün önce yazıldı



Soruşturmada telefonların dinlenmesiyle Bölünmez’in verdiği rüşvet karşılığı Konya’daki mahkeme kararının çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan Recep Özcan’ın bilgisayarındaki incelemede, Hakim M.K.’nın verdiği kararın bu tarihten 4 gün önce Özcan tarafından yazıldığı, hakim M.K.’nın metne bazı eklemeler yaparak kararını oluşturduğu tespit edildi. Hakimin, Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği itiraz kararının da yine Özcan tarafından yazıldığı anlaşıldı. Bu durum iddianamede, “Özcan hakim tarafından verilecek kararın suretini dahi hazırlayıp, örgüt mensupları aracılığıyla Konya’ya gönderip, aynı doğrultuda kararın verildiği görülmüştür” şeklinde yer aldı.



Zanlıların istemediğine ret



Hakimin E-Moil firması lehine verdiği kararın duyulması üzerine Turkuaz adlı firma da aynı yönde mahkemeye başvurdu. Ancak zanlıların olumsuz görüş bildirerek araya girmesiyle mahkeme aynı durumdaki bu firmanın talebini reddetmesi dikkat çekti. Hakim M.K.’nın, zanlıların aracı olması sonucu Ali Koçak adlı kişinin üçüncü şahıslarda bulunan çeklerinin devir ve tebliğini önleyen tedbir kararını verdiği de saptandı.



Hakimin odası arandı



Soruşturmada, Özcan’ın bürosunda yapılan aramada hakim M.K.’ya savcılığın bilgi vermesi üzerine Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan soruşturma ve Adalet Bakanlığı müfettişlerinin soruşturma ile ilgili gönderdiği yazıların da çıkması dikkat çekti. İletişimin tespiti ile de, aracılık yaptığı ileri sürülen Ahmet Kişnişçi’nin cep telefonlarından karar dönemi hakim M.K.’nın makam odasının 6, evinin de 6 olmak üzere toplam 12 kez arandığı belirlendi.



Soruşturma uzadı sanıklar serbest kaldı



“Sİmsar” operasyonu kapsamında 21 Mart 2008’de hakim karşısına çıkarılan 12 zanlıdan, aralarında 22. Dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, 19. Dönem Milletvekili Servet Turgut, Futbol Federasyonu eski yöneticisi Recep Özcan’ın da bulunduğu 9’u tutuklandı. Ancak soruşturmanın kapsamlı olması nedeniyle birkaç ay sonra tutuklu sanıklar iddianame beklenmeden serbest bırakıldı. Ağır ceza mahkemesindeki yargılamada, 23 sanık tutuksuz yargılanacak. Bölünmez, nöbetçi mahkemedeki ifadesinde, EPDK’nin kestiği ceza ile ilgili Recep Özcan’ın yardımcı olacağını söylemesi üzerine, hukuki yardım aldığını söylemiş, ancak “Bu kararı nasıl aldırdıkların, hakime rüşvet verip vermediklerini de bilmiyorum” demişti.



Bir de isyan etti: Türkiye’de hukuk var mı sanki!





Konya’dakİ karar uyarınca gönderilen dosya konusunda Anayasa Mahkemesi’nin ret kararı vermesinin ardından Bölünmez ile Özcan’ın konuşmaları da dinlemeye takıldı:



S. BÖLÜNMEZ: Türkiye’de hukuk var mı?



R. ÖZCAN: Ha ha ha ha yok...



S. BÖLÜNMEZ: Yok o zaman, peki yoksa yok. 19’unda geldiği gibi dosyayı geri şutlamışlar görevsizlik kararı...



R. ÖZCAN: Orada yok ya.



S. BÖLÜNMEZ: Ya orada var veya yok orada karar sayısı var esas numarası 20007/11.



R. ÖZCAN: Evet...



S. BÖLÜNMEZ: Karar sayısı 200/19



R. ÖZCAN: Evet abi!



S. BÖLÜNMEZ: Karar günü 19.02.2007...



R. ÖZCAN: Hemen Konya’ya bakıyorum.



S. BÖLÜNMEZ: Anayasa Mahkemesi nasıl yetkisiz olur onu bi söyle bana.



R. ÖZCAN: Oradan geri gönderttireceğim olmazsa.



S. BÖLÜNMEZ: Başka ne formül bulacaksın?



R. ÖZCAN: Başka formül var canım.