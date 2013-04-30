Eski vekil dahil 14 KCK'lı tahliye edildi

KCK soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Van eski Milletvekili Fatma Kurtulan ve DEHAP eski Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da aralarında bulunduğu 14’ü tutuklu 21 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

BDP Milletvekilleri Gülten Kışanak, Sebahat Tuncel ve Pervin Buldan’ın da izlediği duruşmada görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam, suç yerinin Ankara olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmesini ve dava dosyasının suç yeri olan Ankara'daki ağır ceza mahkemelerine gönderilmesini talep etti.

Savcı, davada tutuklu olarak yargılanan 14 sanığın tutuklu bulundukları süre ve yetkisizlik kararı verilmesine yönelik talebin değerlendirileceği sürecin de göz önüne alınarak tahliyelerini istedi.

Savcı, tahliye edilmeleri durumunda bu sanıklarla ilgili adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını da talep etti. Mahkeme savcının talebine uyarak tahliye kararı verdi.