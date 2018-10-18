Eski Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bekir Kaya'ya 8 yıl hapis cezası

Eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya ile belediye çalışanlarının tutuklu yargılandığı davanın 8’inci duruşması Van 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, yerine kayyım atanan Kaya’ya 8 yıl 3 ay, belediye çalışanlarına da 2 yıl 1’er ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Bekir Kaya ile belediye çalışanları Cuma Köylüoğlu Çetin Çiftçi, Zelal Tanlı, Mehmet Yalım Eryiğit, Can Tayan ile MEYA-DER yöneticileri İdris Şaybak ve Neriman Uyar, hakkında 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', 'Örgüt üyesi olmak', 'Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunma' ve 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' iddialarıyla açılan davanın 8’inci duruşması Van 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

"Bana ceza verilmesi önemli değil ama..."

Savunmalarından ardından ara veren mahkeme Kaya’dan son sözlerini söylemesini istedi. Kaya ise, “Bana ceza verilmesi önemli değil ama yargılanan diğer arkadaşlarımıza adil davranın” dedi.

Ardından kararını veren mahkeme Bekir Kaya’ya 8 yıl 3 ay, belediye çalışanları Bekir Kıran, Çetin Çiftçi, Cuma Köylüoğlu, İdris Şaybak ve Neriman Uyar’a ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Zelal Tanlı, Mehmet Yalım Eryiğit ve Can Tayan ise beraat etti.