Eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Kaya: Savcı bu ülkeden kaçar ama ben kaçmam

Eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın ile belediye çalışanlarının tutuklu yargılandığı davanın 7. duruşması Van 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kaya, savcılığın “kaçma şüphesi var” mütalaasına karşılık, “Savcı kaçma şüphesinden söz ediyor. Savcı bilsin ki O bu ülkeden kaçar ama ben kaçmam” dedi. Mahkeme heyeti, Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 18 Ekim'e erteledi.

Yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi tutuklu Eşbaşkanı Bekir Kaya ile belediye çalışanları Cuma Köylüoğlu Çetin Çiftçi, Zelal Tanlı, Mehmet Yalım Eryiğit, Can Tayan ve MEYA-DER yöneticileri İdris Şaybak ve Neriman Uyar, hakkında “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama”, “Örgüt üyesi olmak”, “Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunma” ve “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” iddialarıyla açılan davanın 7’inci duruşması Van 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Kaya, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden SEGBİS yöntemi ile katılırken, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Muazzez Orhan, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, HDP İl Eşbaşkanları Yadişen Karabulak, Ümit Dede ile çok sayıda kişi duruşmaya katıldı.

"Savcı kaçar ben kaçmam"

Duruşmaya 5 sayfalık mütalaa sunan savcılık, Bekir Kaya ile Cuma Köylüoğlu’nun “Örgüt Üyeliği”nden, Çetin Çiftçi, Zelal Tanlı, Mehmet Yalım Eryiğit, Can Tayan, İdris Şaybak ve Neriman Uyar’ın da “Örgüt propagandası” suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın ardından kısa bir savunma yapan Bekir Kaya, “Savcı kaçma şüphesinden söz ediyor. Savcı bilsin ki O bu ülkeden kaçar ama ben kaçmam” dedi.

Kaya’nın ardından Van Baro Başkanı Murat Timur savunma yaptı. Timur, “Mahkemeniz ve yargılamalarınız Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ne rahmet okutuyor. Bu davanın hukuki hiçbir tarafı yok. Birbirimizi kandırmayalım burada adil bir yargılama söz konusu değil. Bekir Kaya, belediyeye kayyum atansın diye tutuklandı. Bunun başka bir açıklaması yok. Sizden tahliye ve veya hiçbir şey talep etmiyoruz” diye belirtti.

Savunmaların ardından kararını veren mahkeme heyeti, Bekir Kaya’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Ekim 2018 tarihine erteledi.

Eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'ya, KCK ana davasında 8 yıl, 9 ay hapis cezası verilmişti.