T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski vali yardımcısına FETÖ'den 7.5 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan eski vali yardımcısı Mestan Yayman, 7

04 Ocak 2018 18:26

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da FETÖ/PDY\'ye ilişkin davada yargılanan eski vali yardımcısı Mestan Yayman, 7.5 yıl hapse mahkum edildi.
Antalya 10\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya tutuklu sanık eski vali yardımcısı Mestan Yayman, avukatı ve ailesi katıldı. Savcı, sanık Yayman\'ın \'devlet  güvenliğine, anayasal hukuk düzeninin işleyişine karşı suç işleme\'den cezalandırılmasını talep etti. Mestan Yayman ise terör örgütünün hiyerarşik yapısı içinde yer almadığını, telefon kartının kopyalanması sonucu ByLock\'un telefonuna indirilmiş olabileceğini iddia etti. Darbe girişiminden iki gün sonra Antalya Havalimanı\'nda görevlendirildiğini hatırlatan Yayman, “Havalimanındaki odamda bulunan Fetullah Gülen\'e ait olduğu belirtilen 4 kitap ve bir CD, bana ait değil, parmak izi incelemesi yapılmasını istiyorum. Ayrıca, \'J\' serisi bir dolar fotoğrafının bulunduğu bilgisayar bana ait değil\" dedi.
Mahkeme heyeti, Mestan Yayman\'ı, \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 7.5 yıl hapse mahkum etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süleyman EKİNANTALYA DHAANTALYA FETÖPDYMestan YaymanAntalyaAğır Ceza MahkemesiSavcıYaymanByLockDarbeAntalya HavalimanıFetullah GülenCDAyrıcaMahkemeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24