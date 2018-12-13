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ESKİ VALİ HÜSEYİN AVNİ MUTLU, CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLDU

   FETÖ/PDY davasında hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasının Edirne'de teslim olarak F Tipi Cezaevi'ne konulan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 36 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi

13 Aralık 2018 15:59

 
 FETÖ/PDY davasında hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasının Edirne\'de teslim olarak F Tipi Cezaevi\'ne konulan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 36 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. FETÖ/PDY\'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul 30\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3\'üncü Ceza Dairesi, Mutlu hakkında, \'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme\' suçundan verilen hapis cezasını 3 Ekim\'de onadı. Geçen 7 Kasım günü avukatlarıyla Edirne\'ye gelerek teslim olan Hüseyin Avni Mutlu, tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi\'ne konuldu.
Cezaevinde 36 gün kalan Mutlu, dün akşam saat 17.00 sıralarında tahliye edildi.

Görüntü Dökümü
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Vali Mutlu nun ARŞİV görüntüleri 
 

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