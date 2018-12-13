Eski vali Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinden tahliye oldu

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- FETÖ/PDY davasında hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasının Edirne\'de teslim olarak F Tipi Cezaevi\'ne konulan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 36 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

FETÖ/PDY\'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul 30\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3\'üncü Ceza Dairesi, Mutlu hakkında, \'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme\' suçundan verilen hapis cezasını 3 Ekim\'de onadı. Geçen 7 Kasım günü avukatlarıyla Edirne\'ye gelerek teslim olan Hüseyin Avni Mutlu, tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi\'ne konuldu.

Cezaevinde 36 gün kalan Mutlu, dün akşam saat 17.00 sıralarında tahliye edildi.



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