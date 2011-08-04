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Yaşam

Eski uzman çavuşun evinden cephanelik çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 1997 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ay

04 Ağustos 2011 03:00

T24 -  Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 1997 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan uzman çavuşun evinin, cephanelik gibi olduğu ortaya çıktı.

Polisin, av bayileri ve silah tamir atölyelerini denetimi sırasında, 550 adet tabanca fişeği ele geçirmesi üzerine, çalışmalarını genişletti.

uzman çavuş cephanelik AdanaMahkeme kararıyla, 1997 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan Uzman Çavuş M.S'nin evinde yapılan aramada, 3 adet el bombası, 8 adet çeşitli markalarda tabanca, 22 adet değişik çap ve uzunlukta silah namlusu, 2 adet tabanca sürgüsü, 2 adet G3 piyade tüfeği mermisi, 3 adet biksi mermisi ile bin adet değişik çap markada tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S'nin emniyetteki ifadesinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.





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