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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı: Referandumdan sonra MHP'nin bir anlamı kalmayacak

"Türk milliyetçiliğini kimseye tasfiye ettirmeyeceğiz"

14 Şubat 2017 16:05

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ulvi Batu, AKP'nin MHP ile görüşerek hazırladığı ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Anayasa ile ilgili referandumdan sonra MHP'nin de bir anlamı kalmayacak" dedi.

"Dolayısı ile Ülkü Ocakları da tasfiye edilmiş olacak" görüşünü dile getiren Batu, "Bu olanları Türk Milliyetçisi asla hazmedemez. Kıyamete kadar Türklük ve davası baki kalacak. Türk milliyetçiliğini kimseye tasfiye ettirmeyeceğiz" diye yazdı.

Sosyal medya hesabında anayasa değişikliği referandumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Batu'nun paylaşımları şöyle:

Anayasa ile ilgili referandumdan sonra MHP'nin de bir anlamı kalmayacak. Dolayısı ile Ülkü Ocakları da tasfiye edilmiş olacak. Bu olanları Türk Milliyetçisi asla hazmedemez. Kıyamete kadar Türklük ve davası baki kalacak.Türk milliyetçiliğini kimseye tasfiye ettirmeyeceğiz" 

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