Eski Ülkü Ocakları başkanı 22 yaşındaki kadını bayıltana kadar dövdü; ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Tekirdağ Saray ilçesinin eski Ülkü Ocakları başkanı Doğancan Kemal Keskin, tartıştığı 22 yaşındaki Eylül İnan’ı bayıltana kadar dövdü. İnan'ın darp raporu alarak hakkında suç duyurusunda bulunduğu Keskin, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diken'den Tuğba Özer'in haberine göre, Doğancan Kemal Keskin, 15 Nisan’da Eylül İnan’ın muhasebe işlerini yürüttüğü şirkete gitti. Keskin’in işyeri sahibiyle görüşmesi sırasında konuşmaya dahil olmak isteyen genç kadına “Elinin hamuruyla erkek işine karışma” demesi üzerine ikili arasında tartışma başladı. Bir süre devam eden tartışma fiziksel saldırıya dönüştü.

"Seni öldüreceğim"

Keskin, İnan’ı önce duvara çarptı, ardından da tekme ve yumruklarla darbetti. İşyeri sahibinin ayırma çabalarına rağmen saldırgan, küfürler edip “Seni öldüreceğim” diye İnan’ı tehdit etti. Keskin, genç kadının kafasını duvara vurup bayıltana kadar şiddete devam etti.

Fotoğraf: Diken

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Vücudunun birçok yeri moraran İnan, saldırıdan bir gün sonra Saray Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı. Genç kadın kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlamasıyla da emniyete şikayette bulundu. Suç duyurusunun ardından ifadesi alınan Keskin serbest bırakıldı.