Eski TÜGVA yöneticisi, kadrolaşma iddialarını doğruladı: 'Vatan, millet, Sakarya' diyerek neler yapıyorlar neler, bu daha bir kısmı

Gelecek Partisi Van/İpekyolu Kurucu İlçe Başkanı Tamer Özsoy, Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) eski bir yönetici olduğunu belirtti ve "kadrolaşma" listelerinin doğru olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu iddia edildi.

Tartışmalar sürerken, eskiden TÜGVA'da yöneticilik yapan Tamer Özsoy, iddiaların hepsinin doğru olduğunu söyledi.

Twitter'dan paylaşım yapan Özsoy, "Geçmişte TÜGVA'da yöneticilik yapmış biri olarak söylüyorum, ne yazık ki hepsi doğru. 'Vatan, millet, Sakarya' diyerek neler yapıyorlar neler. Bu daha bir kısmı... Genel Merkez'de kurulan şirketten haberiniz var mı?" dedi.

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