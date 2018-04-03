Eski Trabzonspor Başkanı'na hapis cezası!

Trabzon'da, 28 Ekim 2015'de oynanan Trabzonspor-Gaziantepspor karşılaşması sonrasında maçın hakemlerini statta alıkoydukları iddiasıyla yargılanan eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na, 8 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; Trabzon'da, 28 Ekim 2015 tarihinde oynanan ve 2-2 lik skorla sonuçlanan Trabzonspor-Gaziantepspor maçının orta hakemi Çağatay Şahan ve 3 yardımcısının soyunma odasında 4.5 saate yakın süre rehin tutulduğu iddiasıyla Trabzon 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Davada, Trabzonspor Kulübü eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Başkanvekili İbrahim Usta ve 25 kişi yargılandı. Davada hakemlerin rehin tutulması olayını azmettirdiği iddiasıyla Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 8 ay 10 gün, hakaret suçlaması nedeniyle TFF Başkanvekili İbrahim Usta'ya 8 ay hapis cezası verildi.

Davada yargılanan 25 kişi ise beraat etti. Mahkeme, hükmün geri bırakılarak cezanın ertelenmesine karar verdi.