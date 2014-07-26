Gözaltından adliyeye götürülen polis müdürü hastaneye kaldırıldı

17-25 Aralık soruşturmaları sırasında İstanbul Emniyeti'nde Mali Şube Müdürü olan Yakub Saygılı, Fethullah Gülen cemaatine yönelik olarak "pararlel yapılanma" iddiasıyla başlatılan 22 Temmuz operasyonunda gözaltına alınan eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'ün hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Operasyon sürecinde gözaltına alınırken "ters kelepçe" takılmasıyla tartışılan polis müdürü Yurt Atayün, akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Atayün ile birlikte operasyonda gözaltına alınan tüm şüpheliler adliyeye sevk edilmiş olurken eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, Twitter hesabından Atayün'ün hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Saygılı, yaptığı açıklamada gözaltı "astım hastası Atayün'e istemesine rağmen gözaltı sürecinde astım ilaçlarının verilmediğini" ileri sürdü. Saygılı, saat 00:30 sıralarından itibaren peşpeşe attığı tweetlerde şu mesajları paylaştı:

"54 saatlik nezarethane macerasında astım ilaçları ve numaralı gözlükleri verilmeyen Yurt Atayün hastaneye kaldırıldı."

"Astım olduğunu bilmelerine rağmen WC'nin yanındaki nemli nezarethaneye konmuştu."

"İstemesine rağmen astım ilaçları verilmemiştir."

"Doktorlar serum verip yatırmak istiyorlar. Kabul etmiyor, adliyeye ifade vermeye gitmek istiyor."

"Şüpheliler kötü işleme maruz kalmadı"

Atayün hastaneye kaldırılmadan önce emniyet yetkilileri, gözaltı sürecine dair açıklama yapmıştı. Yetkililer, şüphelilerin gözaltı süreleri boyunca herhangi bir kötü işleme maruz kalmadıklarını ifade ederek emniyetin girişinden nezarethanelerin olduğu bölüme kadar güvenlik kameralarının bulunduğunu belirttiler.