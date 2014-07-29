Eski TEM Müdürü: Başbakan’ın, 7 Şubat kriziyle sonuçlanan MİT soruşturmasından bilgisi vardı!

Fethullah Gülen cemaatini hedef alan ve "paralel yapı" iddiasına dayandırılan operasyon kapsamında gözaltına alınan eski Terörle Mücadele Müdürü Yurt Atayün’ün sevk edildiği mahkemede verdiği ifadesi avukatına verilmedi. Atayün’ün avukatı Kemal Şimşek, “Atayün 7 Şubat krizine ilişkin detay verince hakim İslam Çiçek ifade basına yansır’ gerekçesiyle tutanağı kendisine vermedi.” Şüphelinin avukatlarına göre, Atayün ifadesinde “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dahil, 7 Şubat dosyasında KCK içerisindeki MİT yapılanmasının tespit edildiği andan itibaren herkesin soruşturmadan haberdar olduğunu” ileri sürdü.

22 Temmuz’da gözaltına alınan polislerden gözaltı süresi dolan ve mahkemeye sevk edilen 49 şüpheli, 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde ifade vermeye devam ediyor. Emniyetteki 105 sayfalık ifadesinin 78. sayfasından sonraki kısım sadece sorulardan oluşan ve ifadesi yarım kalan eski TEM Şube Müdürü Yurt Atayün’ün ifadesine “gözaltı süresinin dolacağı” gerekçesiyle “cumhuriyet savcılığında devam edileceği” söylenerek emniyetteki ifadesine son verilmişti. Yurt Atayün’ün savcılık ifadesi, kamuoyunda “7 Şubat krizi” olarak bilinen MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın emniyete çağrılma süreci hakkında bilgi verdiği için ifade tutanağı “basına sızar” gerekçesiyle avukata verilmediği öğrenildi.

‘Başbakan KCK içindeki MİT soruşturmasından haberdardı’

Şüpheli avukatlarının aktardığı bilgilere göre, “Atayün, 7 Şubat dosyasıyla ilgili soruşturmada KCK içerisindeki MİT yapılanmasının tespit edildiği andan itibaren soruşturmanın her evresinden ve işlemlerden il emniyet müdürü, vali ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dahil herkesin bilgisi olduğu, hatta Başbakan’ın 7 Şubat öncesinde KCK içerisinde yasa dışı işlere karışan MİT’çilere yönelik iddialar hususunda havalimanında bir rapor sunularak bilgilendirildiğini anlattı.”

Atayün’ün ifadesinin 20 sayfa sürdüğü söyleyen Atayün’ün avukatı Kemal Şimşek, hakim İslam Çiçek’in ifadenin ardından ifade suretini kendisine “basına sızacağı” gerekçesiyle verilmeyeceğini söylediğini ileri sürdü. Bunun üzerine Şimşek, “ifadenin UYAP’ta değiştirilmeyeceğinden nasıl emin olacağız. Bu yasalara aykırı teslim etmeniz gerekir” diyerek karara itiraz etti. Ancak Çiçek avukatın talebini kabul etmedi.

Emniyet savcılık sorgusu tamamlanmadan mahkeme sorgusu yapıldı

Şüpheli polis avukatlarından Şahin Çarşanbalı, şunları söyledi:

“Yurt Atayün üzerine atılı suçla ilgili olarak ne emniyette, ne savcılıkta ifadesini tamamlayamamıştır. Kendisine suç ile ilgili hiçbir belge ve bilgi gösterilmemiştir. Tamamlanmayan ifade üzerinden hakimlikte sorgusu yapılmıştır. Bu husus CMK göre usule aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca mahkemede kendisine suç ile ilgili bilgi belge gösterilmemiştir. Savcı İrfan Fidan, dahi dosyayı hiçbir şekilde okumadan tutukluluğa sevk etmiştir. Bu husus Atayün hakkında verilecek kararın önceden belli olduğunu göstermektedir. Duruşma salonunda ifadelerin kamera ve sesli kaydı yapılarak alınarak yapılması savunma avukatları tarafından ısrarla yapılmasına rağmen kabul edilmedi. Ayrıca savunma avukatları izleyeci olarak duruşma salonuna alınmamaktadır. Adeta duruşma salonundaki bu hukuksuzlukların dışarı yansıması önlenmektedir. İfade tutanağının verilmemesi UYAP’a işlenmeyen tutanak üzerinde değişiklik yapılması riskini doğrurur. Aynı zamanda mahkeme hakimi duruşma salonuna izleyici alınması konusundaki yasaktan önce müdafilerin huzurunda duruşma tutanağını gerçeğe aykırı tanzim etmiştir. Bunla ilgili de tutanak tutulmuştur.”

Avukatlar salondan çıkarıldı

Atayün’ün ifadesinin ardından salona şüpheliler 3’er kişi olarak alındı. Duruşma salonunda bulunan avukatlar salon girişindeki bariyerlerin kaldırılmasını talep edince hakim avukatların salonu terk etmesini istedi. Bunun üzerine avukatlar olaya ilişkin tutanak tuttu.