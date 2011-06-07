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ESKİ TEKNE MOTORLARINI YENİ GİBİ SATMIŞLAR BODRUM (A.A)

07 Haziran 2011 13:58

-ESKİ TEKNE MOTORLARINI YENİ GİBİ SATMIŞLAR BODRUM (A.A) - 07.06.2011 - Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ''nitelikli dolandırıcılık'' yaptıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İstanbul, Antalya, Bodrum ve Marmaris'te eş zamanlı operasyon düzenledi. ''Radar'' adı verilen operasyonda, aralarında sanat ve iş dünyasından ünlülerinde bulunduğu kişilere eski tekne motorlarını yeniymiş gibi satarak ''nitelikli dolandırıcılık'' yaptıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.  Olayla ilgili soruşturmada zanlıların özellikle tatillerini Bodrum'da geçiren ünlüleri hedef seçtikleri ortaya çıkarken, eski lüks tekne motorlarını yurt dışından ithal ettiklerini söyleyerek, yeniymiş gibi bu kişilere yüksek fiyatlara sattıkları ortaya çıktı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri operasyonun sürdüğüne işaret ederek, ''Operasyon kapsamında şüpheliler tarafından dolandırıldığını öne süren 26 mağdura ulaşıldı. Mağdurlara ait teknelerde incelemelerimiz sürüyor. Mağdurlar arasında tanınmış kişiler de yer alıyor. İlk tespitlerimize göre, şüphelilerin bu yöntemle dolandırdıkları kişilerden yaklaşık 3 milyon lira gelir elde ettiğini tahmin ediyoruz. Soruşturma sonunda mağdur sayısının artmasını bekliyoruz'' dedi. Gözaltına alınan zanlıların sorgusu sürerken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bodrum'da adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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