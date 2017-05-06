Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan trafik kazası geçirdi

Eski Meclis Başkanı Köksal Toptan, Düzce'de trafik kazası geçirdi. Toptan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.
Kaza 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Köksal Toptan'ın içinde bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada hafif yaralanan Köksal Toptan, çağrılan 112 Acil ambulansı ile hastaneye götürüldü.