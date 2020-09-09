Eski Süper Lig futbolcusu silah kaçakçılığından tutuklandı

İstanbul'da kaçak silah operasyonu kapsamında eski Süper Lig futbolcusu M.A. tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda sevkiyat sırasında aracında yakalanan eski Süper Lig futbolcusu M.A. gözaltına alındı. Otomobil ve evde yapılan aramalarda çok sayıda silah bulunurken, eski futbolcu M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.