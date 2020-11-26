T24 Dış Haberler

Eski Sudan Başbakanı Sadık el-Mehdi, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ailesi ve Milli Ümmet Partisi, Mehdi'nin 3 hafta boyunca hastanede Koronavirüs'le mücadele ettiğini ancak bugün hayatını kaybettiğini bildirdi

Mehdi, geçen ay Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra tedavi görmek için Sudan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürülmüştü.

Mehdi, Sudan'ın demokratik olarak seçilmiş son başbakanıydı ve 1989'da Ömer el-Beşir'i iktidara taşıyan darbe ile devrilmişti.

Bir yıl boyunca kendi kararıyla ülkeden uzak kalan Mehdi, 2018 yılının sonunda Beşir karşıtı protestolar büyürken Sudan'a dönmüştü. Mehdi'nin kızı ve Milli Ümmet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meryem Sadık el-Mehdi, protestolarda gözaltına alınanlar arasıdaydı.