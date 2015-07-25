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Eski Star yazarı Elif Çakır: Tetikçi yayın yapsa da Star'a saldırıyı kınıyorum

Elif Çakır, Star ve Kanal 24'e yönelik bombalı saldırı hakkında Twitter'dan açıklama yaptı

25 Temmuz 2015 21:47

"Kabataş tacizi" röportajı ile tartışılan eski Star yazarı Elif Çakır, dün İstanbul Basın Ekspres Yolu'ndaki Star Medya Grubu'nun binasına yapılan bombalı saldırı girişimiyle ilgili kınama mesajı paylaştı.

Elif Çakır, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Son dönemde Yeni Türkiye'ye zarar veren etik olmyan, tetikçi yayın yapsa da Star'a yapılan saldırıyı kınıyorum, arkadaşlarıma geçmiş olsun" dedi.

Star Gazetesi ve Kanal 24 Televizyonu'nun bulunduğu binanın bahçesine dün öğle saatlerinde bırakılan ve güvenlik görevlilerince fark edilen şüpheli paket bomba alarmına neden oldu. Çok sayıda polis ve bomba imha ekibi, binanın etrafında güvenlik önlemi alınırken çalışanlar binayı boşalttı. Zaman ayarlı ve basınç tesirli olduğu tespit edilen bomba, güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonrası imha edildi.

Elif Çakır'ın paylaşımı şöyle:

 

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